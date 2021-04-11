جدة تشهد وضع حجر الأساس.. لبدء بناء حلبة جدة للفورمولا 1

بحضور الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل

شهدت جدة، مساء اليوم الأحد، وضع حجر الأساس لبدء أعمال بناء حلبة جدة للفورمولا 1، التي ستستضيف سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل من عام 2021م، على كورنيش محافظة جدة، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، وعدد من منسوبي الاتحاد ووسائل الإعلام المحلية.

وسيتم بناء الحلبة وفقًا لأفضل المعايير المعتمدة محليًّا وعالميًّأ؛ حيث سيستخدم الحجر المحلي لبناء سطح المسار، كما ستتم مراحل البناء ضمن اعتبارات بيئية صحيحة تهدف لاحقًا إلى الترويج لرسائل الاستدامة أثناء إقامة السباق، مثل المنتجات غير المعدنية، ومنتجات النفايات المستخدمة في إنشاء الطرق.

وبهذه المناسبة قال الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل: "سعداء جدًّا في هذا اليوم بوضع حجر الأساس وبدء أعمال البناء لحلبة جدة، التي تستعد لاستضافة السباق الكبير والمرتقب في ديسمبر المقبل، الذي يعد مرحلة مميزة في رياضة هذا الوطن الغالي، باستضافته للعديد من الفعاليات الرياضية المختلفة، وتحديدًا ما يخص رياضة السيارات والمحركات".

وأضاف: "أود أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل لمولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد – حفظهما الله – على الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي، والذي مكننا نحن في اتحاد السيارات والدراجات النارية من استضافة العديد من المناسبات والأحداث الرياضية، كما أتقدم أيضًا بالشكر الجزيل لأخي سمو وزير الرياضة على حرصه ودعمه ومتابعته الدقيقة لجميع الفعاليات الرياضية، واهتمام سموه بهذا الحدث على وجه الخصوص، والذي نأمل من الله العلي القدير أن نوفق في تنظيمه بالوجه الذي يليق بسمعة هذا الوطن الغالي ويلبي شغف وطموحات محبي رياضة السيارات في المملكة والعالم أجمع".

يذكر أن حلبة جدة ستشهد أحداث الجولة ما قبل الأخيرة من السباق المرتقب؛ حيث يبلغ طولها 6,175 مترًا؛ وهو ما سيجعلها ثاني أطول حلبة في تاريخ الفورمولا 1 بعد حلبة "سبا فرانكورشان" البلجيكية، كما تعد حلبة جدة هي الأسرع باحتوائها على 27 منعطفًا، وبمتوسط سرعة قد يصل إلى 250 كم/ساعة على الأقل، وبسرعة قصوى تصل إلى 322 كم/ساعة.