في تنبيه لـ"الأرصاد": نشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج على محافظة ينبع

الحالة تستمر حتى الساعة 6 مساء اليوم

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظة ينبع لهذا اليوم، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة، تَمَثلت في ارتفاع الأمواج وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.