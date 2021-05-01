ولي عهد أبو ظبي يبحث مع فيصل بن فرحان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

بَحَثا مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في قصر الوطن اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية؛ حيث نقل تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وتمنياتهما له ولشعب الإمارات العربية المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

فيما حمل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي الدخيل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.