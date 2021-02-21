أمين جدة يعيد هيكلة الإدارة العامة للموارد البشرية

أصدر أمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي، قرارات إدارية بإعادة هيكلة الإدارة العامة للموارد البشرية، وتكليف منار بنت محمد الصبحي، مديرًا عامًا للإدارة.

يأتي ذلك في إطار تطوير منظومة العمل البلدي في الأمانة، وتحسين الأداء ورفع الإنتاجية.

وتضمنت القرارات استحداث إدارتين جديدتين في هيكل الإدارة العامة للموارد البشرية وهما: إدارة التهيئة التنظيمية، وتكليف ريم محمد عسيري مديرًا لها، ويتبع للإدارة أربعة أقسام: "قسم التواصل الداخلي - التسويق - بيئة العمل – وقسم تهيئة الموظف". و إدارة دعم الموارد البشرية، وتكليف علي معمس عسيري، مديرًا لها، ويتبع للإدارة أربعة أقسام: "قسم التظلمات - التوثيق والسجلات الإلكترونية - علاقات الموظفين - وقسم الاتصالات الإدارية".

وشملت القرارات تكليفات جديدة لعدد من إدارات وأقسام الموارد البشرية شملت تكليف هديل محمد الثبيتي، مديرًا لتطوير الموارد البشرية. خالد محمد باخشوين، رئيسا لقسم متابعة الدوام. آلاء موسى الحازمي، رئيسًا لقسم التواصل الداخلي. وليد أحمد الغامدي، رئيسًا لقسم التظلمات. تكليف عمرو عبدالله الحديدي، رئيسًا لقسم التوثيق. تكليف هاني يوسف الحربي، رئيسًا لقسم الاستقطاب والتعيين والتوطين. تكليف عالية خضر الزهراني، رئيسًا لقسم تخطيط القوى العاملة. تكليف رائد حمدان الجهني، رئيسًا لقسم التدريب.