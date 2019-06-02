أمير حائل ونائبه يهنّئان القيادة بنجاح القمم الثلاث في مكة المكرمة

سائلًا المولى القدير أن يحفظ بلادنا وقيادتها ويديم عليها الأمن والأمان

رفع أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمة الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة.

وقال أمير حائل: "نحمد الله أن مكن هذه البلاد وقيادتها وشعبها من خدمة الإسلام والمسلمين وجعلها مكانًا يجتمع فيها أبناء الأمة العربية والإسلامية لجمع الكلمة ووحدة الصف ضد التهديدات الأمنية من النظام الإيراني للمنطقة وللتجارة العالمية باستهداف خطوط الملاحة البحرية في منطقة الخليج العربي ومحطات النفط في المملكة العربية السعودية ودعم الميليشيات الإرهابية لزعزعة أمن المنطقة وتهديد مكتسباتها ومقدراتها".

من جهته أكد الدور الريادي للمملكة والداعم للدول الإسلامية في جميع قضاياها منذ عهد مؤسس هذه البلاد المباركة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله -وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

وفي ختام تصريحه، دعا – حفظه الله - الله جل وعلا أن يديم على البلاد العربية والإسلامية أمنها واستقرارها، وأن يحفظ بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عده الأمين -حفظهما الله - وأن تواصل بلادنا قيادتها الحكيمة وتبني المواقف الدولية الداعمة للسلام والمحققة للخير والنماء لأوطاننا ولأبناء الأمتين العربية والإسلامية؛ إنه سميع مجيب.

وقال الأمير فيصل بن فهد بن مقرن: "إن نجاح القمم الثلاث المتتالية التي استضافتها مكة المكرمة يؤكد ما تتمتع به المملكة من مكانة على المستوى الدولي، وحرصها الدائم على الاستقرار والأمن في الوطن العربي والإسلامي والوقوف صفًّا واحدًا ضد التهديدات والمخططات التي تستهدف زعزعة الأمن في المنطقة".

وأضاف: إن ما صدر عن هذه القمم من قرارات مفصلية لمستقبل الأمتين العربية والإسلامية برهنت على حكمة قادتها -أيدهم الله- وعملهم الدؤوب على جمع كلمة الأمة، وتوحيد الجهود بما يحقق الآمال والتطلعات.

ونوه إلى الاهتمام الكبير والجهد العظيم والحرص المتواصل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في تبني المبادرات الدولية الساعية للسلام وتعزيز المواقف الثابتة للمملكة التي تعكس مكانتها الدولية ورسالتها الإسلامية الحكيمة.

وفي ختام تصريحه سأل المولى القدير أن يحفظ بلادنا وقيادتها ويديم علينا الأمن والأمان والعز والاستقرار، وأن تبقى هذه البلاد واحة خير يجتمع فيها أبناء الأمتين العربية والإسلامية لرسم مستقبل أفضل لأوطاننا ولأجيالنا القادمة.