الجهات الأمنية تباشر إغلاق مداخل ومخارج بيش

حالات المحافظة أكثر من 90% من إصابات جازان

أغلقت الجهات الأمنية مداخل ومخارج محافظة بيش شمال منطقة جازان، ومنعت الدخول والخروج من حدود المحافظة مع صبيا؛ فيما تسمح للفئات المستثناة من عبور الطرقات المخصصة للمرور.

جاء ذلك بعدما رفعت الجهات المعنية طلبًا بمنع التجول بمحافظة بيش، وفرض الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩.

وكانت محافظة بيش قد سجلت 633 إصابة مؤكدة، وتسجل أكثر من 90% من الإصابات بفيروس كورونا في منطقة جازان، وانفردت "سبق" بنشر تفاصيل تسجيل أول حالة، والتي تنقلت بين الإسكانات التابعة للعمالة ونقلت العدوى للعشرات.