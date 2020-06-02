متجر HUAWEI يقدم أبرز التطبيقات للمحافظة على الصحة والحصول على تغذية جيّدة

تضم المنصة 400 مليون مستخدم فاعل.. وتعد من أفضل 3 متاجر للتطبيقات بالعالم

عرضت هواوي مجموعتها الأسبوعية من التطبيقات المتاحة عبر متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery لمستخدمي هواتفها الذكية في السعودية؛ حيث يقدم المتجر منصة التطبيقات الرسمية لهواتف هواوي الذكية، ويوفّر أفضل التطبيقات المحلية والعالمية للمستخدمين في المملكة.



وتفصيلًا: تضم المنصة أكثر من 400 مليون مستخدم فاعل، وتعتبر واحدة من أفضل ثلاثة متاجر تطبيقات في جميع أنحاء العالم. ويركّز متجر AppGallery على توفير مجموعة ضخمة من التطبيقات ذات الجودة العالية للمستخدمين، والتي تم تحسينها لتقديم أفضل تجربة على أجهزة هواوي.



وأصبح متجر AppGallery من المنصات الأكثر موثوقية للمستخدمين الذين يبحثون عن آخر المستجدات والتحديثات من المطوّرين والتطبيقات المحلية والعالمية، وذلك بفضل توفير المتجر مجموعةً ضخمة من التطبيقات التي تم تحسينها لتقديم أفضل تجربة على أجهزة هواوي.



ويضمن AppGallery امتلاك التطبيقات لأعلى معايير الأمن وحماية بيانات وخصوصية المستخدمين، مع العلم أنه تم اختبار جميع التطبيقات في AppGallery والتحقق منها بالكامل بواسطة هواوي قبل أن يتم نشرها ضمن المنصة.



ويضم المتجر العديد من الخاصيات التي تساعد المستخدمين على اكتشاف المحتوى الأفضل الذي يتناسب مع متطلباتهم وحاجاتهم، بما في ذلك التطبيقات التي تم تطويرها خصيصًا للأسواق السعودية وللمستخدمين في المملكة. وتتوافر التطبيقات عبر 18 فئة، كما يتضمّن متجر AppGallery الوظائف المتعلّقة بالبحث والمراجعات والتوصيات، من أجل تسريع وتسهيل عملية البحث عن المحتوى للمستخدمين.



ويتضمّن المتجر وظيفة "Wish List"، أي "لائحة التمنيات"، وهذا يعني أنه في إمكان المستخدمين إضافة تطبيقٍ ما إلى اللائحة الخاصة بهم في حال لم يجدوها على المتجر، وعند توافرها في AppGallery، يتم إرسال إشعار لإبلاغهم بذلك.

كما تتم إضافة التطبيقات الجديدة وتحديث المحتوى عبر متجر AppGallery باستمرار، بهدف توفير المزيد من الخيارات لمستخدمي أجهزة هواوي.



وتركّز التطبيقات التي تم اختيارها هذا الأسبوع على المحافظة على الصحة وضمان أفضل الأطعمة:



Nahdi

يوفّر تطبيق Nahdi كافة الأدوية والمواد الصيدلانية والوصفات الطبية؛ ليتم إيصالها إلى باب منزلكم. ويتضمّن العروضات الحصرية وإمكانية اكتساب واستبدال نقاط Nahdi، كما يتضمّن محدّد مواقع الصيدليات، لتمكينك من العثور على موقع حول الصيدلية الأقرب إليك، بالإضافة إلى بعض المعلومات عنها.



Fitness Time

تطبيق Fitness Time يعد الشبكة الأضخم للمراكز الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتم تصميم التطبيق للأعضاء وغير الأعضاء لمعرفة المزيد من المعلومات عن Fitness Time، والحصول على تفاصيل حول جلسات اللياقة البدنية عبر الإنترنت، ولإدارة العضوية.



Domino’s Pizza

يتضمن تطبيق دومينوز بيتزا السعودية قوائم الطعام وإمكانية القيام بالطلبيات وتتبّعها، بالإضافة إلى محدّد مواقع المتاجر.



Hungerstation

تعدّ Hungerstation أكبر منصة لطلب الطعام عبر الإنترنت في المنطقة؛ حيث تربط آلاف المطاعم في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية مع العملاء؛ حيث يتيح هذا التطبيق تجربة مميّزة فيما يتعلّق بطلبيات الطعام، بالإضافة إلى العديد من الميزات كالبحث والدفع الآمن والدعم المباشر.