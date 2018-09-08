"رعاية مكة" تنظِّم رحلة ترفيهية لنزلائها من المسنين بالطائف

ضمن سلسلة برامجها الهادفة للترويح عنهم وكسر الروتين

نظَّمت دار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة أمس الجمعة رحلة ترفيهية لنزلائها من كبار السن إلى مدينة الطائف، وذلك بالتعاون مع الفريق التطوعي (صناع السعادة) في إطار سلسلة برامجها وأنشطتها الهادفة للترويح عنهم، وكسر الروتين.

وفي التفاصيل، استمرت الرحلة يومًا كاملاً، بدأ من الصباح الباكر، وانتهى في العاشرة مساء. وقضى المسنون الذين رافقهم وفد من أقسام الدار الإدارية والطبية والاجتماعية وقتًا ممتعًا، تخلله زيارة معرض الكمال للورد الطائفي، وممارسة بعض الألعاب الشعبية الخفيفة، وممارسة رياضة المشي، وتناول وجبتَي الغداء والعشاء.

وتسعى دار الرعاية الاجتماعية للمسنين التي تقع تحت مظلة فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لتفعيل وتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة، منها ما ينظَّم داخل أسوار الدار، ومنها ما يتم نقله إلى خارجها مشتملة على زيارات ميدانية مختلفة للمنشآت والمرافق الحكومية والخاصة، والمشاركة في الاحتفالات، وإقامة الرحلات الترفيهية بهدف إشعار نزلائها - وجميعهم من فئة كبار السن - بأنهم محط اهتمام الجميع، وأنهم بين أهلهم وذويهم.

وفي نهاية اللقاء تقدَّم جزاء بن محمد العتيبي، مدير دار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة، بجزيل الشكر والعرفان لجميع أعضاء فريق صناع السعادة التطوعي.