"الصحة": تسجيل 55 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 42 خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021، تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (548423 ) حالة.

وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 42 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (537418) حالات، ولله الحمد.

وأكّدت "الصحة"، تسجيل 3 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8785) حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 64 حالة.