"تقنية الخرج" تدشن برنامج البكالوريوس في تخصص "الإدارة العامة"

مكملًا للهندسة الكهربائية.. "مسائي" اعتبارًا من الفصل التدريبي الثاني لهذا العام

أعلن عميد كلية التقنية للبنين بمحافظة الخرج خالد بن عبيد الحربي، عن صدور الموافقة على افتتاح برنامج البكالوريوس في تخصص الإدارة العامة "مسائي" في الكلية، اعتبارًا من الفصل التدريبي الثاني من هذا العام ١٤٤١/ ١٤٤٢هـ.

ويأتي هذا البرنامج مكملًا لبرنامج بكالوريوس الهندسة الكهربائية، الذي تم تدشينه خلال الفصل الماضي ضمن خطة الكلية للتوسع في افتتاح برامج البكالوريوس ذات التخصصات المتوافقة مع احتياجات سوق العمل المتماشية مع رؤية المملكة 2030.

وسيبدأ التقديم على برنامج البكالوريوس اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ٢٢/ ٣/ ١٤٤٢ وحتى تاريخ ٢/ ٤/ ١٤٤٢ عبر بوابة القبول الموحد عبر الرابط:

https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/pages/details/programDetails.xhtml

وقدّم "عميد الكلية" خالد بن عبيد الحربي، شكره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، على دعمه للتدريب التقني، ولنائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد الزهراني؛ لمتابعته ودعمه المستمر للكلية وبرامجها.