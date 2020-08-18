4.4 ملايين لمكافآت وإعانات طلاب وطالبات عسير

إيداع المبالغ المالية في حسابات أولياء الأمور المستفيدين

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر ذي الحجة لعام 1441 بمبلغ 4.443.779 ريالاً، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين.

وكانت إدارة الشؤون المالية بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب قد أتمت إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع.

تعليم عسير

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18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441 10:39 PM

إيداع المبالغ المالية في حسابات أولياء الأمور المستفيدين

4.4 ملايين لمكافآت وإعانات طلاب وطالبات عسير

بندر آل عوض

عسير

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اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر ذي الحجة لعام 1441 بمبلغ 4.443.779 ريالاً، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين.

وكانت إدارة الشؤون المالية بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب قد أتمت إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع.

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