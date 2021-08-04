"نزاهة" تنظم حلقة نقاش عن "مهام واختصاصات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد"

بالتعاون مع "الداخلية".. عبر الاتصال المرئي

عقدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" بالتعاون مع وزارة الداخلية، اليوم، حلقة نقاش -عبر الاتصال المرئي- بعنوان "مهام واختصاصات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد".

وجرى خلال الحلقة مناقشة أهدافها ومحاورها من التعريف بمهام واختصاصات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وفتح المجال لمناقشتها مع المشاركين.

يأتي ذلك انطلاقًا من اختصاص الهيئة في تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

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04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442 05:06 PM

بالتعاون مع "الداخلية".. عبر الاتصال المرئي

"نزاهة" تنظم حلقة نقاش عن "مهام واختصاصات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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عقدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" بالتعاون مع وزارة الداخلية، اليوم، حلقة نقاش -عبر الاتصال المرئي- بعنوان "مهام واختصاصات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد".

وجرى خلال الحلقة مناقشة أهدافها ومحاورها من التعريف بمهام واختصاصات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وفتح المجال لمناقشتها مع المشاركين.

يأتي ذلك انطلاقًا من اختصاص الهيئة في تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

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