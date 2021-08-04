"نزاهة" تنظم حلقة نقاش عن "مهام واختصاصات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد"

بالتعاون مع "الداخلية".. عبر الاتصال المرئي

عقدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" بالتعاون مع وزارة الداخلية، اليوم، حلقة نقاش -عبر الاتصال المرئي- بعنوان "مهام واختصاصات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد".

وجرى خلال الحلقة مناقشة أهدافها ومحاورها من التعريف بمهام واختصاصات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وفتح المجال لمناقشتها مع المشاركين.

يأتي ذلك انطلاقًا من اختصاص الهيئة في تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.