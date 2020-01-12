"زكي": المدرستان البريطانية والأمريكية هما الأهم في العلاقات العامة والاتصال المؤسسي

قال إن دور الجمعيات المهنية يشمل النهوض بالمجال وتطويره

اعتبر نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدولية لاتصالات الأعمال IABC بمنطقة الخليج، ياسر محمد زكي، أن المدرستين البريطانية والأمريكية هما أهم مدارس العلاقات العامة والاتصال المؤسسي حول العالم، وأكثرها انتشارًا وفاعلية.



وأكد "زكي" خلال مشاركته في لقاء العلاقات العامة الأسبوعي، أن دور الجمعيات المهنية يشمل النهوض بالمجال، وتطويره، وتطوير المناهج، ونشر أفضل وأحدث الأساليب.



وأضاف "زكي" أن الجمعيات المهنية تُعنى كذلك بتطوير الدارسين والممارسين بما يتطلبه المجال والتوعية بأهمية المجال كأحد ركائز العلوم الإدارية، والقيام بالأبحاث والاستشارات، وإنشاء اللوائح والتشريعات ومواثيق الشرف المهنية، وتقديم الدعم والرعاية.



وبين أن الجمعيات المهنية تقدم العضويات للطلاب والمشاركين والمنتسبين والمتقاعدين، وتقدم عضويتها كذلك للأفراد من الممارسين والمحترفين والشركات والمؤسسات.



وأشار إلى أن الجمعيات المهنية لها فوائد متعددة من بينها: الشعور بالانتماء، وبناء العلاقات والشبكات التواصلية، وتوفير مصادر التعليم والنشرات الدورية والأخبار، وإقامة الدورات التدريبية والدبلومات الاحترافية والشهادات الاحترافية المعتمدة وبرامج التطوير المهني المستمر وندوات أونلاين والبرودكاست.



وأردف بالقول إن فوائد الجمعيات تشمل أيضًا تدريب القيادين، وتوفير المنح الدراسية، والتدريب الميداني والإرشاد على أيدي خبراء مختصين وإقامة الفعاليات والمؤتمرات، كما تعتبر منصات لتواصل الأعضاء والخصومات والجوائز والتكريم والتوظيف.