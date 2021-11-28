"السريحي" يقلّد "الشهري" رتبة رئيس رقباء بمرور جدة

قلّد مدير مرور محافظة جدة العميد أحمد السريحي، مدير مكتبه محمد بن علي الشهري، رتبة رئيس رقباء، بعد صدور أمر ترقيته من رقيب أول إلى رئيس رقباء.

وعبّر الشهري عن شكره وتقديره؛ مشيرًا إلى أن هذه الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والمليك والوطن.