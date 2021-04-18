"رازفان" مدرب "الهلال" السابق مطلوب في "سامبدوريا"

أشارت تقارير صحفية رومانية إلى أن المدير الفني السابق لنادي الهلال، الروماني رازفان لوتشيسكو، قد بات قريباً من تحقيق حلمه وهو التدريب في الدوري الإيطالي.

وقالت صحيفة "digisport": إن رازفان قد بات مطلوباً بشدة لخلافة واحد من أساطير مجال التدريب وهو كلاوديو رانيري على مقاعد نادي سامبدوريا.

وقالت الصحيفة: إن رازفان هو المرشح الأبرز لتولي القيادة الفنية لنادي آيك أثينا اليوناني حال فشل انتقاله للنادي الإيطالي.

المدرب سبق وأن تحدث في تصريحات صحفية أنه يفضّل العودة للتدريب في الصيف المقبل وليس في الوقت الحالي؛ إذ قال إنه حقق نجاحات عديدة خلال الفترة الأخيرة، وإنه لا يفتقر للفرص في الفترة المقبلة.