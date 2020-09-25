سفارة السعودية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني بمشاركة عدد من سفراء الدول العربية والإسلامية

بحضور "ريموش".. وقدموا التهاني للمملكة وقيادتها وشعبها بهذه المناسبة السعيدة

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا محمود بن حسين قطان حفل عشاء لمنسوبي السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة السفارة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية.

وشارك في هذه المناسبة عميد السلك الدبلوماسي العربي سفير الجزائر الشقيق نصر الدين ريموش، وسفراء دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومصر والصومال وفلسطين واليمن ولبنان، حيث قدموا التهاني للمملكة وقيادتها وشعبها بهذه المناسبة.

كما رفع منسوبو السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة للسفارة أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولكافة أفراد الشعب السعودي بهذه المناسبة السعيدة.