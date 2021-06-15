رئيس المجلس الأعلى للقضاء يستقبل المستفيدين كل يوم إثنين

أصحاب المواعيد المسجلة عبر بوابة المجلس

يستقبل وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني المستفيدين في مقر المجلس الأعلى للقضاء بالرياض كل يوم إثنين، بعد تسجيل موعد عبر بوابة المجلس (www.scj.gov.sa)؛ وذلك لتنظيم عملية الدخول؛ تطبيقاً للإجراءات الإحترازية لمواجهة جائحة كورونا.