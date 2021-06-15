رئيس المجلس الأعلى للقضاء يستقبل المستفيدين كل يوم إثنين

أصحاب المواعيد المسجلة عبر بوابة المجلس

يستقبل وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني المستفيدين في مقر المجلس الأعلى للقضاء بالرياض كل يوم إثنين، بعد تسجيل موعد عبر بوابة المجلس (www.scj.gov.sa)؛ وذلك لتنظيم عملية الدخول؛ تطبيقاً للإجراءات الإحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

2

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442 03:37 PM

أصحاب المواعيد المسجلة عبر بوابة المجلس

رئيس المجلس الأعلى للقضاء يستقبل المستفيدين كل يوم إثنين

عبدالله البرقاوي

الرياض

0 817

يستقبل وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني المستفيدين في مقر المجلس الأعلى للقضاء بالرياض كل يوم إثنين، بعد تسجيل موعد عبر بوابة المجلس (www.scj.gov.sa)؛ وذلك لتنظيم عملية الدخول؛ تطبيقاً للإجراءات الإحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021