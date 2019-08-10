تحريات جبل الرحمة: الحجاج يؤدون مناسكهم بيسر ولا يوجد ما يعكر صفوهم

القحطاني لـ"سبق": جميع الذين توافدوا منذ الصباح الباكر بحالة ممتازة

تصوير : نايف العيسى

أكد قائد التحريات الجنائية في جبل الرحمة العميد محمد عوض القحطاني لـ"سبق"؛ أن جميع الحجاج الذين توافدوا منذ الصباح الباكر إلى جبل الرحمة بحالة ممتازة.

وأضاف العميد القحطاني أنه لم تلاحظ قواتنا المنتشرة بكامل طاقتها في محيط جبل الرحمة وكل المواقع في مشعر عرفات؛ أي حالة غير طبيعية. ولا يوجد ما يعكر أداءهم مناسكهم.

وأشار "القحطاني" إلى أن الفرق موزعة في جميع مناطق الجبل، وفي جميع المواقع الحيوية والحساسة بعرفات، مبيناً أن هناك وحدة استقبال اللقطات والمفقودات.

وكان قد توافد اليوم السبت التاسع من ذي الحجة منذ ساعات الصباح الباكر، الحجاج إلى مشعر عرفات لأداء ركن الحج الأعظم.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

14

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440 04:58 PM

القحطاني لـ"سبق": جميع الذين توافدوا منذ الصباح الباكر بحالة ممتازة

تحريات جبل الرحمة: الحجاج يؤدون مناسكهم بيسر ولا يوجد ما يعكر صفوهم

غزوان الحسن

بعثة المشاعر المقدّسة

2 8,910

تصوير : نايف العيسى

أكد قائد التحريات الجنائية في جبل الرحمة العميد محمد عوض القحطاني لـ"سبق"؛ أن جميع الحجاج الذين توافدوا منذ الصباح الباكر إلى جبل الرحمة بحالة ممتازة.

وأضاف العميد القحطاني أنه لم تلاحظ قواتنا المنتشرة بكامل طاقتها في محيط جبل الرحمة وكل المواقع في مشعر عرفات؛ أي حالة غير طبيعية. ولا يوجد ما يعكر أداءهم مناسكهم.

وأشار "القحطاني" إلى أن الفرق موزعة في جميع مناطق الجبل، وفي جميع المواقع الحيوية والحساسة بعرفات، مبيناً أن هناك وحدة استقبال اللقطات والمفقودات.

وكان قد توافد اليوم السبت التاسع من ذي الحجة منذ ساعات الصباح الباكر، الحجاج إلى مشعر عرفات لأداء ركن الحج الأعظم.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019