الأردن تدين تصريحات إسرائيل حول بسط سيطرتها على الخليل ومستوطنة "كريات أربع"

طالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تنفيذ هذا التوجُّه



دانت الحكومة الأردنية أمس الاثنين تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول نيته بسط السيادة الإسرائيلية على الخليل وما يسمى مستوطنة "كريات أربع".

وتفصيلاً، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، أن مثل هذه التصريحات تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.. مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بالقيام بمسؤولياته، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تنفيذ هذا التوجُّه، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

وحذَّر "القضاة" في بيان صحفي من أن هذا التوجُّه، وتوجهات الضم التي طرحها رئيس الوزراء نتنياهو مؤخرًا، ستقضي على ما تبقى من فرص لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين، وستدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع.