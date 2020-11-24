رسميًّا.. جامعة أُم القرى تعلن إجراء الاختبارات النهائية للفصل الأول عن بُعد

حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة

أعلنت جامعة أُم القرى بشكل رسمي إجراء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول عن بُعد.

وقالت الجامعة: حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة، فقد تقرر إجراء الاختبارات النهائية للفصل الأول من هذا العام الجامعي 1442 هـ عن بُــعـد لجميع البرامج التعليمية ما عدا المقررات العملية التي تتطلب الحضور وفقًا للإجراءات الاحترازية.

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24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 10:30 PM

حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة

رسميًّا.. جامعة أُم القرى تعلن إجراء الاختبارات النهائية للفصل الأول عن بُعد

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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أعلنت جامعة أُم القرى بشكل رسمي إجراء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول عن بُعد.

وقالت الجامعة: حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة، فقد تقرر إجراء الاختبارات النهائية للفصل الأول من هذا العام الجامعي 1442 هـ عن بُــعـد لجميع البرامج التعليمية ما عدا المقررات العملية التي تتطلب الحضور وفقًا للإجراءات الاحترازية.

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