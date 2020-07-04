الكويت: 631 إصابة جديدة و5 وفيات إضافية بفيروس كورونا

إجمالي الاصابات 49303 حالات ومجموع الوفيات 365 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 631 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 49303 حالات، فيما سجلت 5 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 365 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند: إن حالات الإصابة السابقة البالغة ٦٣١ إصابة تضمنت 386 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 61.17% و245 حالة لغير الكويتيين بنسبة 38.83%.