"خالد الفيصل": كلمة الملك تعكس حرصه على سلامة المواطن والمقيم

"بدر بن سلطان": رسالة طمأنينة ومحبة من أب لأبنائه

أكد الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أن ماحملته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من مضامين سامية، وشفافية صادقة، لامست وجدان الجميع، كونها تعكس حرصه على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية.

وقال الأمير خالد الفيصل إن كلمته التي وجهها لأبناء وبنات هذا الوطن والمقيمين على ثراه، اتسمت بالثقة بالله أولاً ثم بعزيمة المواطن السعودي في تجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ البشرية، وتعكس في ذات الوقت تقديره للجهود التي يبذلها الجميع للقضاء على وباء كورونا في ظل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من إمكانات.

وقدّم أمير منطقة مكة المكرمة باسمه ونيابة عن أهالي وسكان المنطقة، عظيم الشكر ووافر الامتنان لخادم الحرمين الشريفين على كل ما يوليه من عناية وحرص على سلامة قاطني هذا الوطن الغالي.

من جهته، وصف الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة، كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي وجهها للمواطنين والمقيمين في المملكة، بأنها رسالة طمأنينة ومحبة من أب لأبنائه.

وأشار إلى أن كلمة خادم الحرمين الشريفين تعكس نهج قيادة هذه البلاد في أخذ القوة والعون من الله سبحانه وتعالى، ثم الثقة في أبنائها لتجاوز الأزمات، كما تجلّت فيها مشاعر الأبوة الصادقة في وقت لم تدّخر فيه الدولة جهداً لتوفير كافة الإمكانات التي تكفل سلامة الجميع.

ولفت إلى أن خادم الحرمين الشريفين في كلمته حرص على رفع معنويات العاملين في الميدان، وشكر أعمالهم الجليلة وغير المستغربة على إنسان هذه البلاد الذي أثبت على الدوام وقوفه إلى جانب قيادته في كل ما تتخذه من قرارات وإجراءات.