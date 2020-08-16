تحالف دعم الشرعية في اليمن: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه المملكة

أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالجنوبية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم الأحد من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين (بالمنطقة الجنوبية).

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي

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16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441 04:32 PM

أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالجنوبية

تحالف دعم الشرعية في اليمن: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه المملكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم الأحد من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين (بالمنطقة الجنوبية).

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المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي

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