أمريكا.. قاضٍ فيدرالي يوقف تطبيق قرار تعليق ترحيل المهاجرين غير النظاميين

بعد أن قدم المدعي العام في تكساس طعنًا بأن الولاية ستواجه ضررًا لا يمكن إصلاحه

أوقف قاضٍ فيدرالي في ولاية تكساس، يوم الثلاثاء، قرار وزارة الأمن الداخلي الأمريكية الذي علق عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين لمدة 100 يوم، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، أصدر القاضي درو تيبتون، المعين من قِبل الرئيس السابق دونالد ترامب، أمرًا يمنع بموجبه تطبيق القرار على الصعيد الوطني لمدة 14 يومًا، بعد أن قدم المدعي العام في تكساس كين باكستون طعنًا بالقرار، قائلاً إن الولاية ستواجه ضررًا لا يمكن إصلاحه إذا سمح بتجميد الترحيل، خصوصًا أن ذلك سيزيد من تكاليف التعليم والرعاية الصحية مع بقاء المزيد من المهاجرين في تكساس بشكل غير قانوني.

وكان بايدن وعد خلال حملته الانتخابية بسن قانون يمنع الترحيل لمدة 100 يوم إذا تم انتخابه، وهو اقتراح يتناقض بشدة مع حملة الهجرة التي روج لها سلفه دونالد ترامب.

