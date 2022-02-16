"البرهان": الجيش لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة

أشار إلى أن الأيادي ممدودة لكل المكونات السياسية

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم (الأربعاء)، أن الجيش لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة أو بالتوافق الوطني.

وأضاف مخاطبًا قادة عسكريين شمال مدينة أم درمان، أن القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى يستحيل أن تفكر يومًا في إشهار وتوجيه سلاحها لقتل أبناء شعبها"، وفقًا لبيان للجيش.

وذكر "البرهان" أن الأيادي ممدودة بيضاء لكل المكونات السياسية بالبلاد من أجل تحقيق الوفاق الوطني والوصول بالبلاد لانتخابات حرة ونزيهة.

وتزامنت تصريحات "البرهان" مع إعلان وزارة الخارجية السودانية وصول مبعوث الرئيس الأمريكي للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد، لبحث الأزمة بين الفرقاء السودانيين.