"الأرصاد" تنبّه: رياح نشطة وارتفاع الأمواج على الوجه وأملج وضباء

المركز الوطني: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى 6 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم -بمشيئة الله-، يفيد بنشاط للرياح، تشمل تأثيراتها ارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الوجه وأملج وضباء.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.