"الأرصاد" تنبّه: رياح نشطة وارتفاع الأمواج على الوجه وأملج وضباء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم -بمشيئة الله-، يفيد بنشاط للرياح، تشمل تأثيراتها ارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الوجه وأملج وضباء.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
المركز الوطني: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى 6 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم -بمشيئة الله-، يفيد بنشاط للرياح، تشمل تأثيراتها ارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الوجه وأملج وضباء.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.