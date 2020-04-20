80 فرقة إسعافية وأساسية ومتقدمة بـ"هلال المدينة" لمواجهة "كورونا"

فرع الهيئة يسخر كافة كوادره الطبية وإمكانياته الفنية على مدار الساعة

كثّف فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة جميع إمكانياته لتسخير كوادره الطبية وقدراته الإسعافية والفنية على أعلى مستوى على مدار الساعة لمواجهة فيروس كورونا خلال فترة تطبيق منع التجول الكامل بأكثر من 80 فرقة، منها 43 فرقة إسعافية و37 فرقة إسعافية أساسية وست فرق إسعافية متقدمة لتطبيق المزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس .

وتتضمن الخطة الشاملة التي وضعها الفرع "تنفيذ العديد من الجولات الميدانية التفقدية بهدف التأكد من قيام قيادة ومديري المراكز الإسعافية بالمنطقة من جاهزية وتعقيم السيارات والمعدات الإسعافية إلى جانب الحرفية في التعامل مع البلاغات التي يتم استقبالها في غرفة العمليات من قبل فريق متخصص لمعرفة توجيه الفرقة المناسبة للحالة خاصة إذا كانت من حالات الاشتباه بالإصابة بفايروس كورونا ومن ثم إبلاغ الفرقة عن طريق المسعف الإلكتروني بجميع بيانات الحالة من حيث الأعراض والتاريخ المرضي".

وبعد وصول الفريق للموقع يتم التعامل مع الحالة إسعافياً متخذًا جميع وسائل السلامة الشخصية للفريق وللحالة لضمان سلامة الجميع ومن ثم نقل الحالة والتنسيق مع عمليات الشؤون الصحية وتزويدهم بمعلومات الحالة وفي المرحلة الأخيرة يتم تعقيم سيارة الإسعاف بجميع ما تحتويه من معدات بأحدث أجهزة التعقيم .

يذكر أن فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة يشارك مع جمعية سقيا وفريق التطوع بالمنطقة بتزويد المراكز الإسعافية وغرفة العمليات بعبوات مياه الشرب ضمن مبادرة "كلنا مسؤول"، كما للفرع إسهامات تطوعية من ضمنها زيارة النقاط الأمنية أثناء فترة حظر التجول وشرح سبل الوقاية الشخصية لمنع انتقال العدوى.