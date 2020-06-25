تشمل 8 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى 8 مساء

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمّن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة.

وتشمل الحالة محافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، والعيص، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع)، بالإضافة لارتفاع الموج بها.

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الثامنة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

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25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441 08:24 AM

الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى 8 مساء

تشمل 8 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمّن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة.

وتشمل الحالة محافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، والعيص، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع)، بالإضافة لارتفاع الموج بها.

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الثامنة مساءً.

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