وزير الداخلية يوجه باستضافة الوزارة لعدد من أسر وشهداء الواجب لأداء فريضة الحج

بناءً على توجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، تستضيف وزارة الداخلية عدداً من أسر شهداء الواجب، الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لأمن هذا الوطن الغالي، لأداء فريضة حج هذا العام 1440هـ، وذلك وفق التنظيم السنوي الذي تشرف على إعداده وتنفيذه الإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية وبالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان إتمام ذوي الشهداء لمناسكهم بكل يسر وسهولة.

ويبلغ عدد ضيوف وزارة الداخلية من ذوي شهداء الواجب خلال موسم حج هذا العام (297) ضيفاً منهم (147) رجلاً و(150) امرأة، من والديّ وزوجات وأولاد الشهيد ومن تستدعي الحاجة مشاركته لمرافقتهم في أداء نسكهم.

وتنظم وزارة الداخلية حملات سنوية لاستضافة شهداء الواجب لأداء فريضة الحج منذ ١٦ عاماً من خلال استضافة خمسة أشخاص من أسرة كل شهيد.