تعزيز أمن وتدمير طائرات.. السعودية تشارك بمناورات "النجم الساطع 21"

21 دولة بينها أمريكا وبريطانيا للعمل على مكافحة الإرهاب وصقل المهارات

انطلقت في قاعدة محمد نجيب العسكرية، مناورات تمرين "النجم الساطع 2021"، بمشاركة "21 دولة"؛ من أبرزها "السعودية، مصر، أمريكا، بريطانيا، اليونان، قبرص، الأردن، باكستان".


ويهدف التمرين إلى تبادل الخبرات، وتنسيق العمل المشترك بين القوات المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة، لتوحيد المفاهيم العملياتية وصقل مهارات العناصر المشاركة، وتطوير أسلوب العمليات والتدريب على مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن البحري، والتدريب على إدارة العمليات الجوية المشتركة، واكتشاف وتدمير الطائرات غير المأهولة المعادية.

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03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443 07:13 PM

21 دولة بينها أمريكا وبريطانيا للعمل على مكافحة الإرهاب وصقل المهارات

تعزيز أمن وتدمير طائرات.. السعودية تشارك بمناورات "النجم الساطع 21"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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انطلقت في قاعدة محمد نجيب العسكرية، مناورات تمرين "النجم الساطع 2021"، بمشاركة "21 دولة"؛ من أبرزها "السعودية، مصر، أمريكا، بريطانيا، اليونان، قبرص، الأردن، باكستان".


ويهدف التمرين إلى تبادل الخبرات، وتنسيق العمل المشترك بين القوات المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة، لتوحيد المفاهيم العملياتية وصقل مهارات العناصر المشاركة، وتطوير أسلوب العمليات والتدريب على مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن البحري، والتدريب على إدارة العمليات الجوية المشتركة، واكتشاف وتدمير الطائرات غير المأهولة المعادية.

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