ضحايا كورونا.. البرازيل تسجل 351 وفاة و26 ضحية بمصر

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 137103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و351 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، بأن إجمالي عدد الإصابات في البلاد قد بلغ 23 مليونًا و211894 منذ بداية الجائحة؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 621517.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 1303 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 26 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغ 402611 من ضمنهم 336028 حالة تم شفاؤها، و22205 حالات وفاة.