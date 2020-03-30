البحرين.. 15 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات تعافي

وزارة الصحة: عدد المتعافين وصل لـ279 حالة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية على موقعها، عن تعافي 7 حالات إضافية من فيروس كورونا، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، ليصل عدد المتعافين لـ279.

ووفق صحيفة "الوطن" المحلية، تم تسجيل 15 إصابة جديدة، وتم إدخال حالة إلى العناية؛ ليرتفع العدد إلى حالتين.

فيروس كورونا الجديد البحرين

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30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 10:58 AM

وزارة الصحة: عدد المتعافين وصل لـ279 حالة

البحرين.. 15 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات تعافي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة البحرينية على موقعها، عن تعافي 7 حالات إضافية من فيروس كورونا، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، ليصل عدد المتعافين لـ279.

ووفق صحيفة "الوطن" المحلية، تم تسجيل 15 إصابة جديدة، وتم إدخال حالة إلى العناية؛ ليرتفع العدد إلى حالتين.

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فيروس كورونا الجديد البحرين

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