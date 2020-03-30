البحرين.. 15 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات تعافي

وزارة الصحة: عدد المتعافين وصل لـ279 حالة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية على موقعها، عن تعافي 7 حالات إضافية من فيروس كورونا، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، ليصل عدد المتعافين لـ279.

ووفق صحيفة "الوطن" المحلية، تم تسجيل 15 إصابة جديدة، وتم إدخال حالة إلى العناية؛ ليرتفع العدد إلى حالتين.