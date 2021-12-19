ضبط أكثر من 3 آلاف منتج مخالف في مصانع الإنارة

شملت 5 مناطق في المملكة

أسفرت نتائج الجولات الرقابية على مصانع الإنارة للتأكد من التزام المصانع بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة عن ضبط 3238 منتجاً.

شملت الجولات خمس مناطق في المملكة، ففي المنطقة الوسطى تمت زيارة 19 مصنعاً، والمنطقة الشرقية 6 مصانع، ومكة المكرمة 3 مصانع، والقصيم مصنعين، والمدينة المنورة مصنعين.

وتم استهداف ما مجموعه 32 مصنعاً، تمثل في 20 طرازاً مسحوباً للاختبار، و3238 منتجاً مضبوطاً، منها 14 عينة مطابقة، بينها ست عينات غير مطابقة.

شارك في الجولات الرقابية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.