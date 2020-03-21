"بلدية ينبع" تغلق محل صالون حلاقة خالف إجراءات الإغلاق لمنع انتشار "كورونا"

تقرر اعتماد الحد الأعلى من الغرامات بحقه وتم تسليمه للجهات الأمنية

أغلقت بلدية محافظة ينبع محل صالون حلاقة مخالفًا لم يلتزم بإجراءات الإغلاق الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وتم تسليمه للجهات الأمنية لاتخاذ اللازم.

وأوضحت "البلدية" أنه تقرر اعتماد الحد الأعلى من الغرامات بحق المحل، فيما تتابع البلدية متقيدي ومخالفي قرارات الوزارة في الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

وتواصل ‎إدارة النظافة بالبلدية أعمالها المكثفة بتطهير وتعقيم الحاويات وتفريغ دوري لمحتواها حيث استهدفت 15 حيًا في أعمال التطهير بعدد إجمالي يصل إلى 4386 حاوية وبرميلاً، ومازال العمل جاريًا على باقي أحياء محافظة ‎ينبع.

فيروس كورونا الجديد ينبع بلدية ينبع

0

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441 10:50 PM

تقرر اعتماد الحد الأعلى من الغرامات بحقه وتم تسليمه للجهات الأمنية

"بلدية ينبع" تغلق محل صالون حلاقة خالف إجراءات الإغلاق لمنع انتشار "كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

ينبع

0 851

أغلقت بلدية محافظة ينبع محل صالون حلاقة مخالفًا لم يلتزم بإجراءات الإغلاق الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وتم تسليمه للجهات الأمنية لاتخاذ اللازم.

وأوضحت "البلدية" أنه تقرر اعتماد الحد الأعلى من الغرامات بحق المحل، فيما تتابع البلدية متقيدي ومخالفي قرارات الوزارة في الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

وتواصل ‎إدارة النظافة بالبلدية أعمالها المكثفة بتطهير وتعقيم الحاويات وتفريغ دوري لمحتواها حيث استهدفت 15 حيًا في أعمال التطهير بعدد إجمالي يصل إلى 4386 حاوية وبرميلاً، ومازال العمل جاريًا على باقي أحياء محافظة ‎ينبع.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد ينبع بلدية ينبع

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020