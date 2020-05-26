"آل عاتي" لـ"سبق": خطر كورونا لا يزال قائمًا والمسؤولية على الجميع

قال إن انخفاض عدد الحالات لا يعني أن المرحلة آمنة

أكد المحلل السياسي مبارك آل عاتي لـ “سبق" أنه يتوجب على المواطن والمقيم إدراك أن رفع بعض الإجراءات الاحترازية جاء بشكل جزئي وليس كاملاً، مما يعني أن خطر فيروس كوفيد 19 مازال قائمًا، الأمر الذي يوجب استمرار الالتزام لضمان عدم عودة انتشاره، فهو خطير جدًا وسريع الانتشار والعدوى تنتقل من أي شخص في أي عمر وفي كل الفئات.

وقال: "الجهود والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة أثمرت في حماية المواطنين والمقيمين وتجنيبهم تبعات فيروس "كورونا"، مؤكدًا أن المسؤولية تقع على الجميع لمواصلة حصار الفيروس ومنع الوباء من الانتشار مجددًا عبر الاستمرار في اتباع قواعد التباعد الاجتماعي، وتجنب الاختلاط مع الآخرين، واستخدام الأدوات الكفيلة بمنع انتشاره حتى ينتهي الفيروس تمامًا.

وأضاف أن انخفاض عدد الحالات النشطة لا يعني أن المرحلة أصبحت آمنة، بل يعني أننا دخلنا مرحلة توجب الالتزام بالعادات الصحية، فالمرحلة القادمة خاضعة للتقييم الصحي المستمر، والعودة لتشديد الاحترازات واردة بناء على التقييم، إذ إن المؤشر الأساس في التقييم هو عدد الحالات الحرجة فلو عادت للزيادة فحتمًا سيتم إعادة تطبيق الاحترازات المشددة مرة أخرى.

واختتم "آل عاتي" أنه يبقى الوعي وتعاون المواطنين والمقيمين من خلال اتباع التعليمات من الجهات المعنية هو السلاح الأقوى لمواجهة الفيروس في مختلف مناطق المملكة، ومع السماح بالانتقال بين المناطق تزداد المسؤولية علينا جميعًا.