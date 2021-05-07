وفاة الشيخ محمد بن عبدالرحمن الحذيفي

‏انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة 25 رمضان 1442هـ، الشيخ محمد بن عبدالرحمن الحذيفي،‏ قاضي محكمة الاستئناف بديوان المظالم سابقًا، ‏شقيق إمام المسجد النبوي الشيخ علي بن عبدالرحمن الحذيفي.

"سبق" تتقدم للشيخ علي الحذيفي وأبناء الفقيد بالعزاء وصادق المواساة، ‏ونسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، ‏وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442 06:30 PM

وفاة الشيخ محمد بن عبدالرحمن الحذيفي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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‏انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة 25 رمضان 1442هـ، الشيخ محمد بن عبدالرحمن الحذيفي،‏ قاضي محكمة الاستئناف بديوان المظالم سابقًا، ‏شقيق إمام المسجد النبوي الشيخ علي بن عبدالرحمن الحذيفي.

"سبق" تتقدم للشيخ علي الحذيفي وأبناء الفقيد بالعزاء وصادق المواساة، ‏ونسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، ‏وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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