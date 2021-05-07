وفاة الشيخ محمد بن عبدالرحمن الحذيفي

انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة 25 رمضان 1442هـ، الشيخ محمد بن عبدالرحمن الحذيفي، قاضي محكمة الاستئناف بديوان المظالم سابقًا، شقيق إمام المسجد النبوي الشيخ علي بن عبدالرحمن الحذيفي.
"سبق" تتقدم للشيخ علي الحذيفي وأبناء الفقيد بالعزاء وصادق المواساة، ونسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة 25 رمضان 1442هـ، الشيخ محمد بن عبدالرحمن الحذيفي، قاضي محكمة الاستئناف بديوان المظالم سابقًا، شقيق إمام المسجد النبوي الشيخ علي بن عبدالرحمن الحذيفي.
"سبق" تتقدم للشيخ علي الحذيفي وأبناء الفقيد بالعزاء وصادق المواساة، ونسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.