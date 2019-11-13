انطلاق أسبوع دبي للتصميم في نسخته الخامسة بأكثر من 200 فعالية

من 11 حتى 16 نوفمبر 2019

تنطلق فعاليات النسخة الخامسة من "أسبوع دبي للتصميم"، المهرجان الإبداعي الأضخم في منطقة الشرق الأوسط، تحت رعاية رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.



ويقدم أسبوع دبي للتصميم 2019 أكبر برنامج متنوع حتى تاريخه، بأكثر من 200 فعالية، ومشاركة ما يزيد على 150 مؤسسة، كما يضم داون تاون ديزاين، المعرض التجاري الرائد في المنطقة للتصاميم الأصلية عالية الجودة، أجنحة لبلدان جديدة و100 علامة تجارية جديدة.



وتتضمن فعالياته معرض الخريجين العالمي، بالشراكة مع مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، يعود في نسخة أكثر تنوعاً بمشاركة أكثر من 100 جامعة؛ منها جامعات تشارك للمرة الأولى وتضم أسماء مرموقة؛ مثل جامعة بنسلفانيا، وجامعة كولومبيا، وجامعة غولدسميثس، إضافة إلى جامعات بارزة من الفلبين وكولومبيا والكويت.



ويقدم معرض 2019 النسخة الأكبر من برنامج عطلة الأسبوع المجاني لجميع فئات الجمهور، ويضم فعاليات مثل ماراثون التصميم لتشجيع الشباب على المساهمة في إيجاد الحلول المبتكرة لمشاكل واقعية، وأكثر من 100 جلسة حوار وورشة عمل طوال الأسبوع في حي دبي للتصميم.



من جانبها قالت خديجة البستكي، المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم: "ساهم حي دبي للتصميم بدور محوري في ترسيخ مكانة أسبوع دبي للتصميم، كأكبر حدث للتصميم على مستوى المنطقة. وباعتباره شريكاً استراتيجياً للحدث، يساهم حي دبي للتصميم في إلهام المصممين الطموحين لتحويل أفكارهم الفريدة إلى نجاحات تجارية، عبر توفير منصة متميزة تثري المهارات الإبداعية المتنوعة في دولة الإمارات والمنطقة. فقد نجحنا على مدار السنين في استقطاب عدد من أشهر مهارات التصميم في المنطقة إلى دبي؛ لإضفاء التنوع والحيوية والعمق في المجتمع الإبداعي المحلي.



وأضافت: تمكّن حي دبي للتصميم من إرساء الأسس المتينة لنمو قطاع التصميم في الدولة، عبر تنظيم الفعاليات المتميزة؛ مثل أسبوع دبي للتصميم؛ بهدف توفير طيف واسع من الفرص للمنطقة ومهاراتها الصاعدة".