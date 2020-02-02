مصر تُجلي رعاياها من "ووهان" الصينية وطبيب يؤكد: الأوضاع مأساوية في المدينة

سيتم الحجر الصحي لمدة 14 يوماً على العائدين

بثت قناة العربية لقطات من عملية إجلاء المصريين من مدينة "ووهان" الصينية، التي ينتشر فيها وباء "كورونا"، حيث سيتم الحجر الصحي على العائدين لمدة 14 يوماً، في وقتٍ وصف طبيب مصري عائد الأوضاع في المدينة بالمأساوية، حيث يموت أكثر من 40 ويصاب 2000 شخصاً في اليوم.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن هناك جهودًا متواصلة من السفارة المصرية في بكين مع أبناء الجالية في ووهان الصينية للتنسيق مع السلطات، بشأن عودة الطلاب المصريين لاستكمال دراستهم.

وأكد حافظ بحسب صحيفة "اليوم السابع"، أن حالة المصريين جيدة للغاية، والسلطات الصينية تقوم بقياس درجة حرارة الشخص داخل المطار، وفى حالة وجدت عالية يمنع من السفر، لن تسمح السلطات الصينية بمغادرة أي مصاب بفيروس كورونا لأراضيها وذلك لا يدعو للقلق.

وأشار متحدث الخارجية إلى أنه سيتم إعادة 306 مصريين من مدينة ووهان الصينية، حيث إن إجمالي عدد المصريين 350 مصريًا المتواجدين في المدينة.

بدوره أكد، مدير إدارة الحجر الصحي الدكتور أيمن إمام، أنه سيتم وضع العائدين بالحجر الصحي وفي حالة الاشتباه يتم تحويل الشخص لمستشفى مجهز للتعامل مع هذه الحالات.

وأكد أن الحجر الصحي مجهز بأدوات المسح الحراري التي تعمل على قياس درجة حرارة الراكب، وإذا تم الاشتباه يُحول المريض للفحص الثانوي بمعرفة طبيب، مع تحديد المتعاملين معه خلال الفترة الأخيرة للسيطرة على الفيروس، وبعد ذلك تجري معالجة الحالة في مستشفى الحميات.