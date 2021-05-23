"محمد الغامدي" ينال درجة الماجستير في "الإرشاد المدرسي"

حصل مراسل صحيفة سبق الإلكترونية بالمنطقة الشرقية، الزميل محمد بن عبيد الغامدي، على درجة الماجستير في"الإرشاد المدرسي" من قسم علم النفس بكلية التربية، بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، بالدمام.

وأوصت اللجنة المشكلة لمناقشة الرسالة، والمكونة من: "الدكتور أحمد الشركسي، والدكتورة فاطمة الهويش، والدكتور سعيد الدوسري"؛ بمنح الباحث "الغامدي" درجة الماجستير عن رسالته التي حملت عنوان "اليقظة العقلية والأفكار اللاعقلانية وعلاقتهما بالرهاب الاجتماعي لدى طلاب المرحلة الثانوية".