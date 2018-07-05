سفارة المملكة بكوالالمبور: لا تخفيض في عدد الحجاج الماليزيين

أعلنت إنهاء إصدار 8 آلاف تأشيرة.. وتواصل استقبال الجوازات

أكد القسم الإعلامي للسفارة السعودية في ماليزيا، اليوم الخميس، أنه لا صحة لما تناولته بعض المواقع الإخبارية بخصوص تقليص نسبة عدد الحجاج الماليزيين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1439هـ.

وقالت السفارة في بيان عبر حسابها في "تويتر": حصة الحجاج الماليزيين ثابتة ومحددة بـ 30200 حاج، وفقاً للحصة المخصصة لماليزيا.

وأضاف البيان: أنهت السفارة حتى الآن، إصدار ثمانية آلاف تأشيرة حج، وما زالت السفارة تستقبل طوال هذه الأيام جوازات الحجاج الماليزيين، ويتم إنهاؤها في نفس اليوم، بالتنسيق مع هيئة شؤون حجاج ماليزيا "طابونج حجي".

وأردف البيان: تؤكد السفارة حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسخير كل الجهود والإمكانيات لتقديم التسهيلات وأعلى مستوى من الخدمات لضيوف الرحمن، والقيام بكل ما يلزم لأداء مناسكهم في يسر وسهولة.