صعق كهربائي يدخل فلبينياً مستشفى محايل العام

أصيب بحروق في الوجه وكامل الجسم

تعرض فني كهرباء فلبيني الجنسية لصعق كهربائي أثناء محاولته إصلاح عطل بالتيار الكهربائي على طريق الشعبين جنوب محافظة محايل.

ونقل المصاب الذي يبلغ من العمر 30 عاماً للمستشفى، إثر إصابته بحروق في الوجه وكامل الجسم، حيث لا يزال يرقد على السرير الأبيض بمستشفى محايل العام.