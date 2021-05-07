خلال ثلثي رمضان.. 94% نسبة رضا زوار المسجد النبوي عن مستوى خدمات "الرئاسة العامة "

تضمنت توزيع 1.034.676 عبوة زمزم وتلقي 1.241 بلاغاً بالرقم الموحد و5.505 مستفيدين من النقل

حققت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أرقام متميزة خلال العشرين يوم الأولى من شهر رمضان المبارك وذلك بتقديم أعلى مستويات الخدمة وأعلى معايير الجودة للزائرين والمصلين بالمسجد النبوي وذلك بالعمل على الخطة الاستراتيجية للوكالة المبنية على رؤية المملكة 2030.

وفي التفاصيل، بلغت نسبة متوسط الرضا عن الخدمات التي تقدمها وكالة المسجد النبوى 94% خلال العشرين يوم الماضية من شهر رمضان المبارك.

السقيا

وأوضحت وكالة شؤون المسجد النبوي أنه تم توزيع 1.034.676 عبوة مياه زمزم و363.443 عبوة مياه عادية في القسم الرجالي و60.392 عبوة مياه زمزم و22.032 عبوة مياه عادية في القسم النسائي خلال العشرين يوماً الماضية من شهر رمضان المبارك.

الاتصال الموحد

واستقبلت وكالة شؤون المسجد النبوي من خلال مركز الاتصال الموحد بغرفة العمليات 1.241 بلاغاً من خلال الاتصال على الرقم الموحد 1966، حيث استفاد منها 676 مستفيداً، وذلك خلال العشرين يوماً الماضية من شهر رمضان المبارك.

وجبات الإفطار

ويتم توفير وجبات الإفطار بزيادة 46% عن عدد المصلين المتوقع حسب إحصائية عدد الوجبات الموزعة خلال العشرين يوم الماضية والتي بلغ عددها 212.750 وجبة وذلك لضمان توفير الوجبات لجميع المصلين وفق الخطة المعمول بها.

القوى العاملة

ويعمل أكثر من 7 آلاف موظف وعامل عدد القوى العاملة في تنفيذ خطة وكالة شؤون المسجد النبوي خلال العشرين يوماً الماضية من شهر رمضان.

مواقع التواصل الاجتماعي

وأشارت الوكالة إلى أنه وعبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي حققت مشاهدات بلغت 10 ملايين مشاهدة لـ(328) مادة إعلامية تنوعت بين جميع الفنون الإعلامية والصحفية والإعلام الحديث.

الطيب والبخور

تم استخدام أكثر 10.000 جرام من أجود أنواع البخور الفاخر و1.335 لتراً من العطور الفاخرة في عملية تبخير وتطييب المسجد النبوي خلال العشرين يوماً الماضية من شهر رمضان المبارك.

التعقيم

وتم خلال العشرين يوماً الماضية من شهر رمضان استخدام 277.779 لتراً؛ لتعقيم المسجد النبوي، حيث بلغ عداد مرات التعقيم قرابة 1.963 مرة، كما يتم تنظيف سجاد الروضة الشريفة 3 مرات يومياً.

خدمات التنقل

5.505 مستفيدين من خدمة التنقل عبر سيارات القولف خلال العشرين يوماً الماضية من شهر رمضان المبارك.

الدروس العلمية

بلغ عدد الدروس التي تم تقديمها من خلال منصة الحرمين الشريفين قرابة 219 درساً علمياً.

المتطوعون

468 متطوعاً ومتطوعةً شاركوا في خدمة زائري المسجد النبوي ضمن مبادرة "بالتزامنا تعود حياتنا" خلال العشرين يوماً الماضية من شهر رمضان بإجمالي ساعات تطوعية بلغت 1624 ساعة.