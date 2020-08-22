شاهد.. ضبط إرسالية "حلويات" مفخخة بـ3 ملايين حبة كبتاجون بميناء الملك عبدالعزيز

الجمارك: بالتنسيق مع مكافحة المخدرات وتم ضبط 5 مستقبلين

أعلنت الجمارك السعودية اليوم إحباط محاولة تهريب 3.106.214 حبة كبتاجون مخبأة داخل إرسالية "حلويات".

وقالت الجمارك عبر حسابها في "تويتر": تمكن #أبطال_الجمارك من إحباط محاولة تهريب 3.106.214 حبة كبتاجون مخبأة داخل إرسالية "حلويات" واردة عبر ميناء الملك عبدالعزيز، وبالتنسيق مع مكافحة المخدرات تم ضبط 5 مستقبلين.

الجمارك السعودية

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22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442 03:18 PM

الجمارك: بالتنسيق مع مكافحة المخدرات وتم ضبط 5 مستقبلين

شاهد.. ضبط إرسالية "حلويات" مفخخة بـ3 ملايين حبة كبتاجون بميناء الملك عبدالعزيز

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت الجمارك السعودية اليوم إحباط محاولة تهريب 3.106.214 حبة كبتاجون مخبأة داخل إرسالية "حلويات".

وقالت الجمارك عبر حسابها في "تويتر": تمكن #أبطال_الجمارك من إحباط محاولة تهريب 3.106.214 حبة كبتاجون مخبأة داخل إرسالية "حلويات" واردة عبر ميناء الملك عبدالعزيز، وبالتنسيق مع مكافحة المخدرات تم ضبط 5 مستقبلين.

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الجمارك السعودية

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