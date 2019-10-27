وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة

ناقشا سبل التطوير وكفاءة العمل وتوظيف التقنية

استقبل وكيل إمارة منطقة الرياض، الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، في مكتبه بديوان الإمارة، مؤخرًا؛ مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة إبراهيم بن سليمان الأصقه.



جاء ذلك بحضور المدير العام للإدارة العامة للأحوال المدنية السابق، فهد بن عبدالله المزيد.



وهنأ "السديري"، "الأصقه" بمناسبة تعيينه في منصبه، معربًا عن شكره للجميع على التعاون والمتابعة المباشرة للعمل والإنجاز بين الإمارة والأحوال المدنية بالمنطقة.



وناقش الجانبان عددًا من الموضوعات، وسبل التطوير وكفاءة العمل وتوظيف التقنية.