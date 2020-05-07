أنباء سارّة من الصين.. خفض تصنيف مخاطر الإصابة بفيروس كورونا

بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة وعدم تسجيل أي حالات جديدة

أعلنت الصين، اليوم الخميس، أن جميع مناطق البلاد الشاسعة، قد تم خفض تصنيفها من مخاطر الإصابة بالفيروس عالية إلى منخفضة؛ حيث انخفض عدد الحالات الجديدة إلى ما يقرب من الصفر، ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة في أكثر من ثلاثة أسابيع.

وكانت آخر منطقة تم تخفيض تصنيفها، مقاطعة لينكو خارج مدينة مودانجيانغ في مقاطعة هيلونغجيانغ المتاخمة لروسيا؛ حيث تم الإبلاغ عن أحدث ارتفاع في الحالات.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية" أغلقت السلطات مستشفى ميدانيًّا للطوارئ في المنطقة، بعد إغلاق الحدود البرية، وبدا أن إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة أدت بالفعل إلى خفض عدد الحالات الجديدة إلى الصفر.

وأبلغت إدارة الصحة الوطنية الصينية الخميس عن حالتين جديدتين فقط مصابتين بفيروس كورونا قادمين من الخارج.

وقالت: إن 295 مصابًا بكوفيد-19 لا يزالون في المستشفى، وكان 884 شخصًا آخر قيد العزلة والمراقبة؛ للاشتباه في إصابتهم، أو لفحصهم الإيجابي دون ظهور أعراض.

وإجمالًا، أبلغت الصين عن 4633 حالة وفاة من بين 82.885 حالة إصابة بالفيروس الذي يُشتبه في أن مَنشأه مدينة ووهان الصناعية المركزية أواخر العام الماضي، قبل انتشاره في جميع أنحاء العالم؛ حسبما ذكرت "أسوشيتد برس".