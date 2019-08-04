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"التركي": تفعيل "واتساب الأعمال" للعام الثاني أثبت نجاحه في الرد على 25248 متقدماً

7 لجان و1140 ساعة عمل تنهي طوارئ القبول بجامعة "عبدالرحمن بن فيصل"

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أنهت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل جميع أعمال لجان القبول للعام الجامعي 1440/ 1441هـ؛ وذلك بعد 1140 ساعة عمل.

وذكر عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح أن بوابة القبول الإلكترونية استقبلت خلال فترة تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة نحو 44 ألف طلب التحاق من طلاب وطالبات الثانوية العامة، حيث جرت عملية التقديم في الجامعة بآلية إلكترونية متقنة، وقد تم الإعلان عن ترشيح ثلاث دفعات حسب الجدول الزمني للقبول وبوقت قياسي دون تأخير، وذلك بفضل الله ثم الاعتماد على أحدث الأنظمة التقنية وأكثرها تطوراً بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع مصادر المعلومات الحكومية الرسمية وخدمات الدعم الدائم التي تقدمها عمادة القبول والتسجيل بالجامعة والموارد التي سخرتها الجامعة لإنجاح أعمال القبول وبأفضل جودة.

وقد أفادت رئيسة لجنة علاقات القبول بالجبيل الدكتورة عبير بنت محمد السبيعي، أن اللجنة تعمل ضمن استراتيجية وضعتها العمادة في الجامعة من أجل تقديم الخدمات الداعمة التقنية والتوعوية؛ بهدف تيسير وتذليل الصعوبات التي قد تواجه المتقدمات للالتحاق بالجامعة؛ حيث تستقبل المراجعات من المتقدمات وذويهن للردّ على استفساراتهن وتقديم الخدمات التقنية والتوعوية الداعمة لهن بهدف تيسير وتذليل الصعوبات التي قد تواجههن وتشمل الخدمات الإرشادية المقدّمة في اللجان حول شروط ومراحل القبول وإعلان النتائج وتفاصيل مسارات السنة التحضيرية و نوعية الكليات الجامعية، والتي بدورها تسهم في اختيار وترتيب الرغبات بناء على معايير تتوافق مع ميول المتقدّمة ونسبتها الموزونة.

وأضافت "السبيعي": "نحرص على توعية المراجعات بمميزات الخدمات الإلكترونية المتطورة المقدمة والتي تهدف إلى تسهيل متطلبات القبول وتقديم أفضل وأدق الخدمات للمتقدمات بدون الحاجة إلى الحضور الشخصي، سائلين المولى عز وجل أن يوفق جميع المتقدمين والمتقدمات كل ما فيه من الخير والنجاح".

ومن جانبه، نوّه تركي بن سليمان التركي رئيس قسم القبول والمنح أن الجامعة قد شكلت 7 لجان لخدمة المتقدمين والمتقدمات للقبول لتقديم كل سبل الدعم والمساندة للمتقدمين والمتقدمات للتعريف بآلية القبول والتمكين من التقديم وكل ما يتعلق حال ذلك، و تم تخصيص لجان علاقات القبول تعمل خلال فترة الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً.

وفصل: "اللجان هي لجنة علاقات القبول الرجالية في مبنى العمادات المساندة بالمدينة الجامعية بالراكة ولجنة علاقات القبول النسائية بالراكة ولجنة علاقات القبول النسائية بمجمع كليات الريان ولجنة علاقات القبول النسائية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل، وتعمل هذه اللجان على تقديم المساعدة للمتقدمين والمتقدمات في معرفة المسارات والتخصصات المتاحة في الجامعة وتوجيههم بالشكل الصحيح؛ وذلك لضمان إتمام عملية التقديم والترشح للقبول حيث استفاد 2143 طالب وطالبة من اللجنة".

وتابع: "عملت لجنة الدعم المباشر للعام الثامن على التوالي في استقبال 7614 محادثة فورية من قبل موظفين مختصين يقومون على المتقدمين والمتقدمات بالرد على استفسارات الطلبة ومساعداتهم على مدار الساعة طيلة فترة أعمال القبول، وتضمن هذه اللجنة الرد السريع والخدمة المميزة للمتقدمين والعمل على حل كل المشاكل بشكل فوري إن وُجد والإجابة على الاستفسارات بخصوصية تامة".

من جانب آخر، أكّد "التركي" الاعتماد الكبير على قنوات التواصل الاجتماعي من خلال لجنة التواصل الاجتماعي والتي تتفاعل مع المتقدمين والمتقدمات عبر كل وسائل التواصل الرسمية التابعة لعمادة القبول والتسجيل بالجامعة من خلال الحساب الموحد IAU_AR@ والإجابة عن كل الأسئلة وتوضيح المسارات والكليات بالإضافة، إضافة إلى تفعيل خدمة واتساب الأعمال للعام الثاني وأثبت نجاحه في الرد على أكثر من 25248 متقدم ومتقدمة وذلك على الرقم الموحد للعمادة (0133332222) والذي يعمل على مدار الساعة للرد على المتقدمين بشكل فوري، مشيراً إلى أنه يترأس تلك اللجان لجنة مركزية تعنى بالإشراف والمتابعة لأعمال اللجان السابقة واتخاذ الاجراء المناسب لتحقيق التكامل وتيسير أعمال القبول مع التأكيد أن القبول بالجامعة تنافسي بالنسبة الموزونة لتغطية المقاعد الشاغرة.