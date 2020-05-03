البحرين.. تعافي 149 حالة وتسجيل 72 إصابة جديدة بـ "كورونا"

بينها 67 لعمالة وافدة و5 لمخالطين.. والإجمالي 1631 شخصاً

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تعافي 149 حالة إضافية ليبلغ إجمالي المتعافين 1717 حالة، وتسجيل 72 حالة قائمة جديدة؛ منها 67 حالة لعمالة وافدة، و5 حالات لمخالطين لحالات قائمة.

وبحسب صحيفة الوطن البحرينية، كانت وزارة الصحة قد أجرت 143030 فحصاً أسفرت عن اكتشاف 1631 إصابة حتى الآن؛ بينها واحدة تحت العناية، فيما تُوفي 8 أشخاص.