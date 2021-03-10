بوابة الدرعية و"مسك" تستعدان لجعل "جوهرة المملكة" وجهة سياحية عالمية

وقعا مذكرة تفاهم لتعزيز أوجه التعاون ودعم الاهتمام المشترك بين الجهتين

وقعت هيئة تطوير بوابة الدرعية ومؤسسة الأمير محمد بن سلمان "مسك الخيرية" اليوم, مذكرة تفاهم لتعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في عدد من المشاريع والمبادرات والبرامج، ودعم الاهتمام المشترك بين الجهتين.

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ووقّع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مسك الخيرية" الدكتور بدر البدر، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، في خطوة من شأنها دعم الأصول الثقافية والتعليمية في المخطط الرئيسي لمشروع "بوابة الدرعية" والفعاليات والبرامج والمبادرات المنبثقة عنه.

وتأتي المذكرة في إطار اهتمام مؤسسة مسك وهيئة تطوير بوابة الدرعية بتعزيز البعد الثقافي للمجتمع السعودي، والاهتمام بتطوير الشواهد الحضارية لإعادة إحياء تاريخ المملكة وتسليط الضوء على أهم مكتسباته، لتكون معلماً سياحيّاً يسهم في إنعاش السياحة في المملكة، ورافداً اقتصاديّاً يصب في تحقيق تطلعات القيادة ومواكبة رؤيتها الرشيدة.

وتهدف المذكرة بين "مسك الخيرية" و"تطوير الدرعية" إلى تعظيم الاستفادة من الخبرات وفتح آفاق أوسع للتعاون بين الجهتين ضمن مشروع "جوهرة المملكة" الذي رست قواعده على أرض محافظة الدرعية، لتكون وجهة سياحية عالمية ممتزجة بعبق الماضي وأصالة التاريخ، في خطوة لتأصيل اعتزاز الشباب بتراث وطنهم الأصيل ومسيرة توحيده الخالدة.

وأكد البدر أن مذكرة التفاهم الموقَّعة ستدعم التعاون المستقبلي بين الطرفين في عدد من المجالات، منها الفعاليات والمشاريع والمبادرات الثقافية والتعليمية والتقنية والإعلامية، وكذلك البرامج والمبادرات المتعلقة بريادة الأعمال والابتكار وتبادل الخبرات، إضافة إلى برامج التعليم والتدريب والتطوير والابتعاث.

وأشاد بالمشاريع الثقافية والتراثية التي يجري تطويرها في نطاق هيئة تطوير بوابة الدرعية، التي تُعد من المشاريع ذات القيمة الوطنية الكبيرة، مؤكدًا أن التعاون الوثيق بين "مسك الخيرية" و"تطوير الدرعية" سيفتح آفاقاً جديدة للشراكة والتنسيق في دعم المشاريع الثقافية والتراثية في مشروع "جوهرة المملكة".

من جهته أوضح جيري إنزيريلو أن مذكرة التفاهم مع مؤسسة بحجم "مسك الخيرية"، وما تمثله من قيمة وطنية كبيرة، بما حققته من إنجازات بارزة على مدار السنوات الماضية؛ ستسهم في تعظيم الأثر للجهود المبذولة، ودعم عمليات التطوير وتنفيذ المشاريع والمبادرات السنوية والموسمية وغيرها من الفعاليات التي تنفذها هيئة تطوير بوابة الدرعية.

وأضاف إنزيريلو: "بموجب مذكرة التفاهم الموقعة اليوم سيكون هنالك دعمٌ للأصول الثقافية والتعليمية في المخطط الرئيس لهيئة تطوير بوابة الدرعية، إضافة إلى أوجه أخرى للتعاون المستقبلي سيصب في مصلحة الجانبين بلا شك، ويعزز مسارات تطوير المشاريع ذات العلاقة في بوابة الدرعية".

مما يذكر: أن مذكرة التفاهم بين مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" وهيئة تطوير بوابة الدرعية، تأتي في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030"، وإسهاماً في إنفاذ مشروع "جوهرة المملكة" الذي يقام على أرض محافظة الدرعية، التي تحتلّ موقعاً مهمّاً في تاريخ المملكة العربية السعودية، بوصفها عاصمة الدولة السعودية الأولى التي تعد المملكة اليوم امتداداً لها، ويسهم في إبراز جذور الدرعية العريقة وتاريخها من جانب العمران والثقافة والفنون والمعرفة، لتقديم تجربة سياحية لا تُنْسى في واحدة من أبرز الوجهات التراثية العالمية.