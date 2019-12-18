"العثيمين" عن القمم الخارجة عن "التعاون الإسلامي": حادثة غير مسبوقة.. إنها شقّ للصف

قال: المنظمة هي الصوت الجامع والمنصة الكبيرة للمسلمين.. منصة أنشأتها 57 دولة

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين: إن الدعوة لعقد أي لقاءات أو قمم إسلامية خارج المنظمة، تشكل حادثة غير مسبوقة.

وأضاف "العثيمين"، في تصريحات خاصة نقلتها اليوم "سكاي نيوز عربية"، أنه ليس من مصلحة الأمة الإسلامية عقد القمم واللقاءات خارج إطار المنظمة، خصوصاً في هذا الوقت الذي يشهد فيه العالم صراعات متعددة.

وأشار إلى أن قيام عضو بعقد اجتماعات تخصّ العالم الإسلامي خارج إطار المنظمة هو شقّ للتضامن الإسلامي، وتغريد خارج السرب، وتابع قائلاً إن "أي إضعاف لمنصة منظمة التعاون الإسلامي هو إضعاف للإسلام والمسلمين".

وقالت "سكاي نيوز": في المنحى نفسه، أكد "العثيمين" أن عقد مثل هذه اللقاءات خارج إطار المنظمة سيضعف قوة التصويت لدى العالم الإسلامي أمام المجتمع الدولي.

ووصف "العثيمين" منظمة التعاون الإسلامي بأنها "الصوت الجامع والمنصة الكبيرة التي تجمع العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه"، مشيراً إلى أن المنظمة أنشئت "للتعبير عن قضايا وهموم العالم الإسلامي، وهي المنصة التي أنشأتها 57 دولة".