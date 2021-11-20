الشباب والفيصلي "سلبية" النتيجة والمستوى.. طارت الصدارة

فرّط الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، في فرصة اعتلاء الصدارة، حينما تعادل سلبيًّا مع مضيفه الفيصلي، في اللقاء الذي احتضنه ملعب مدينة المجمعة الرياضية اليوم السبت، لحساب منافسات الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة توقف مسلسل انتصارات الشباب المتتالية عند خمسة، ليتراجع للمركز الثالث برصيد 22 نقطة؛ في حين حافظ الفيصلي على سجله خاليًا من الهزائم للجولة السابعة على التوالي رافعًا رصيده إلى 15 نقطة بالمركز الثامن.

الفيصلي الشباب الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

0

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443 07:58 PM

الشباب والفيصلي "سلبية" النتيجة والمستوى.. طارت الصدارة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 1,066

فرّط الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، في فرصة اعتلاء الصدارة، حينما تعادل سلبيًّا مع مضيفه الفيصلي، في اللقاء الذي احتضنه ملعب مدينة المجمعة الرياضية اليوم السبت، لحساب منافسات الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة توقف مسلسل انتصارات الشباب المتتالية عند خمسة، ليتراجع للمركز الثالث برصيد 22 نقطة؛ في حين حافظ الفيصلي على سجله خاليًا من الهزائم للجولة السابعة على التوالي رافعًا رصيده إلى 15 نقطة بالمركز الثامن.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الفيصلي الشباب الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021