الشباب والفيصلي "سلبية" النتيجة والمستوى.. طارت الصدارة

فرّط الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، في فرصة اعتلاء الصدارة، حينما تعادل سلبيًّا مع مضيفه الفيصلي، في اللقاء الذي احتضنه ملعب مدينة المجمعة الرياضية اليوم السبت، لحساب منافسات الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



بهذه النتيجة توقف مسلسل انتصارات الشباب المتتالية عند خمسة، ليتراجع للمركز الثالث برصيد 22 نقطة؛ في حين حافظ الفيصلي على سجله خاليًا من الهزائم للجولة السابعة على التوالي رافعًا رصيده إلى 15 نقطة بالمركز الثامن.